Süper Lig'de 12 . haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a yükseltti. Fenerbahçe ise Kayserispor ile berabere kalarak liderin 10 puan gerisinde yer aldı. Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray da 1-1 berabere kalarak puan farkının 9'a çıkmasına engel olamadı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi.

İddia Risk Yönetimi tarafından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şu şekilde:

12. hafta:

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

Geçtiğimiz haftaların şampiyonluk oranları ise şu şekilde:

11. hafta:

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00

10. hafta:

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50