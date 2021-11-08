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  3. Süper Lig'de 12 . haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 12 . haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Trabzonspor'un rakipleriyle arasındaki puan farkını yükseltmesi oranlara da yansıdı. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de 12 . haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a yükseltti. Fenerbahçe ise Kayserispor ile berabere kalarak liderin 10 puan gerisinde yer aldı. Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray da 1-1 berabere kalarak puan farkının 9'a çıkmasına engel olamadı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi.

Süper Lig'de 12 . haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi!

İddia Risk Yönetimi tarafından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şu şekilde:

12. hafta:

Trabzonspor: 2.15
Fenerbahçe: 4.10
Beşiktaş: 4.10
Galatasaray: 5.00

Geçtiğimiz haftaların şampiyonluk oranları ise şu şekilde:

11. hafta:

Trabzonspor: 2.45
Beşiktaş: 3.30
Fenerbahçe: 3.40
Galatasaray: 5.00

10. hafta:

Beşiktaş: 2.85
Trabzonspor: 2.85
Fenerbahçe: 3.20
Galatasaray: 5.50

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