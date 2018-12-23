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  3. Süper Lig'de 17. hafta oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

Süper Lig'de 17. hafta oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

Boffin- Nazım ,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada

Süper Lig'de 17. hafta oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

ANTALYASPOR:

Boffin- Nazım ,Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada

SAKAT: Mevlüt

CEZALI: Doğukan, Maicon, Diego, Celustka

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Batı Alt 150 TL, Batı Üst 150 TL, Doğu Alt 100 TL, Doğu Üst 100 TL, Kuzey Üst 75 TL, Güney Üst 75 TL, Misafir Tribünü 97.50 TL

FENERBAHÇE:

Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehme Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado (Slimani)

SAKAT: Tolga, Şener, Michael Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan, Alper

CEZALI: Jailson

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AKHİSARSPOR:

Fatih- Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila, Manu

SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Bilal

CEZALI: Yok

KADRO DIŞI: Seleznov

BİLET FİYATLARI: 1'inci Kategori 60 TL, 2'nci Kategori 40 TL, 3'üncü Kategori 30 TL, 4'üncü Kategori 25 TL, 5'inci Kategori 25 TL, Misafir Tribünü 35 TL

ATİKER KONYASPOR:

Serkan- Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Traore, Jahovic

SAKAT: Selim Ay, Ferhat Öztorun, Hurtado

CEZALI: Diagne

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