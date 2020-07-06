Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de hafta içi oynanacak 31. haftanın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın açılış maçı olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Alper Ulusoy görev yapacak. Şampiyonluğun iki adayı arasında bulunan Başakşehir'in Denizlispor ile oynayacağı maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor'un evinde Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Halil Umut Meler düdük çalacak.