Süper Lig'de 38.hafta heyecanı! Sezon sona eriyor, takımlar son kez sahne alacak
Spor Toto Süper Lig'in 38.haftasında oynanacak olan maçlarla futbol heyecanı sona erecek. Bu kapsamda cuma günü 2, cumartesi ve pazar günü 4 maç oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un 7.kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından futbol heyecanı 38.haftada oynanacak olan maçlarla sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Cuma günü (yarın), 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü toplamda 10 maç oynanacak.
HAFTANIN AÇILIŞ MAÇINDA GALATASARAY SAHNE ALACAK
Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK
Şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
BEŞİKTAŞ, KONYASPOR'U AĞIRLAYACAK
Beşiktaş da, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele etmek isteyen İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE, MALATYA'DA SEZONU NOKTALAYACAK
Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek sezonu noktalayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı şöyle:
Yarın
20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
22 Mayıs Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
Süper Lig'den düşen takımlar:
- Yeni Malatyaspor
- Altay
- Çaykur Rizespor
- Göztepe
Süper Lig'e yükselen takımlar:
- Ümraniyespor
- MKE Ankaragücü
Not: Süper Lig'e çıkacak olan üçüncü takım play- off maçları sonrası belli olacak.