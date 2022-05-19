Süper Lig'de 38.hafta heyecanı! Sezon sona eriyor, takımlar son kez sahne alacak

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un 7.kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından futbol heyecanı 38.haftada oynanacak olan maçlarla sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Cuma günü (yarın), 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü toplamda 10 maç oynanacak.

HAFTANIN AÇILIŞ MAÇINDA GALATASARAY SAHNE ALACAK

Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK

Şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

BEŞİKTAŞ, KONYASPOR'U AĞIRLAYACAK

Beşiktaş da, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele etmek isteyen İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, MALATYA'DA SEZONU NOKTALAYACAK

Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek sezonu noktalayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında programı şöyle:

Yarın

20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

Süper Lig'den düşen takımlar:

- Yeni Malatyaspor

- Altay

- Çaykur Rizespor

- Göztepe

Süper Lig'e yükselen takımlar:

- Ümraniyespor

- MKE Ankaragücü

Not: Süper Lig'e çıkacak olan üçüncü takım play- off maçları sonrası belli olacak.