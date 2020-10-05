Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı!
Süper Lig'de 4. hafta, Pazar günü oynanan 4 maçla tamamlandı. Haftaya damga vuran takım Hatayspor'u, 6-0 mağlup eden Alanyaspor oldu. Ligde, Fenerbahçe - Karagümrük maçı haricindeki 9 maçta toplam 6 gol oldu.
Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. 4 maçın oynandığı Pazar gününde hafta, Kasımpaşa - Galatasaray maçıyla sonlandı.
Sahasında, Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenen Aytemiz Alanyaspor haftayı 10 puanla lider kapattı.
Demir Grup Sivasspor'un maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-0
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1
Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
5. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de henüz programı belli olmayan 5. haftanın maçları şöyle:
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)