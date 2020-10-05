Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. 4 maçın oynandığı Pazar gününde hafta, Kasımpaşa - Galatasaray maçıyla sonlandı.

Sahasında, Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenen Aytemiz Alanyaspor haftayı 10 puanla lider kapattı.

Demir Grup Sivasspor'un maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-0

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: 2-1

Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

5. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de henüz programı belli olmayan 5. haftanın maçları şöyle:

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)