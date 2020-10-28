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  3. Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman

Göztepe - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Koray Gençerler

Konyaspor - Başakşehir FK: Halil Umut Meler

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Hatayspor - Sivasspor: Yasin Kol

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA FİKSTÜRÜ İSE ŞÖYLE:

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Onur Çelik
Spor Editörü


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