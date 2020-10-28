Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman
Göztepe - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Koray Gençerler
Konyaspor - Başakşehir FK: Halil Umut Meler
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Hatayspor - Sivasspor: Yasin Kol