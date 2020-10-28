Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

Trabzonspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman

Göztepe - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

Galatasaray-Ankaragücü: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Koray Gençerler

Konyaspor - Başakşehir FK: Halil Umut Meler

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Hatayspor - Sivasspor: Yasin Kol

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA FİKSTÜRÜ İSE ŞÖYLE: