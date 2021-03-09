Süper Lig'de ayrılık! Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı

Gençlerbirliği'nde alınan başarısız sonuçların ardından düşme potasında yer alan Ankara temsilcisinde gidişat teknik direktör ayrılığı ile sonuçlandı. Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM

Gençlerbirliği 29 haftası geride kalan ligde topladığı 21 puanla son sırada düşme potasında yer alıyor.