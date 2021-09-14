Süper Lig'de de forma giyen Khalid Boutaib taraftarla kafa kafaya geldi!

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde Yeni Malatyaspor forması da giyen Khalid Boutaib, Toulouse maçında yaptığı ile Fransa futbolunda en çok konuşulan isim oldu. Le Havre forması giyen Faslı futbolcu, 1-1 biten Toulouse karşılaşmasındaki hareketiyle gündeme geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu net bir pozisyonu gole çeviremeyen tecrübeli oyuncu tribünlerden tepki gördü. Daha sonra teknik direktör tarafından 61. dakikada kenara alınan oyuncu, kenardan kendisine tepki gösteren bir taraftarın üzerine yürüyerek kafa kafaya geldi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sahanın uzak tarafından oyun kenarına gelen deneyimli oyuncu, tribündeki bir taraftarla uzaktan atışmaya başladı. Taraftarın olduğu bölüme doğru ilerleyen Boutaib, tribünlere çıkarak taraftarla kafa kafaya geldi ve fiziki müdahalede de bulundu. Takım arkadaşları ve rakip takım oyuncuları tarafından sakinleştirilmeye çalışan oyuncu, sahaya döndükten sonra ise hakem tarafından kırmızı kart gördü.

10 KİŞİ KALMASI İÇİN İTİRAZDA BULUNDULAR

Kırmızı kartın ardından Toulouse futbolcuları ev sahibi ekibin maça 10 kişi devam etmesi yönünde itirazlarda bulundu ancak maçın hakemi Gael Angoula Boutaib'in hareketi, oyundan çıktıktan sonra yaptığı yönünde karar verdi ve Le Havre maça 11 kişiyle devam etti. Hemen ardından Le Havre’nin skoru 1-1 yapan gol gelince tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Kale arkasındaki bazı taraftarlar saha içine girince oyun bir süre daha durdu.

"CANTONA'YI HATIRLATAN SAHNE"

Maçı anlatan yayıncı kuruluşun spikeri de o anları "Cantona'yı hatırlatan bir sahne" şeklinde anlattı. Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona, futbol oynadığı dönemde Crystal Palace taraftarına maç esnasında uçan tekme atmıştı. O görüntüler tüm dünyadaki futbolseverlerin hafızasında yer etmişti.