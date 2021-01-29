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  3. Süper Lig'de flaş ayrılık: Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'de flaş ayrılık: Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de flaş ayrılık: Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdı!

Medipol Başakşehir, kulübün resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların karşılıklı ayrıldığını duyurdu. Ligde 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Başakşehir'de takımı şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımdan gönderildi. İstanbul Başakşehir yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşıldığını belirtti.

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, son olarak Trabzonspor ile Süper Kupa maçına çıkmış ve bu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı.

Süper Lig'de flaş ayrılık: Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdı! 

Kulübün resmi sayfalarından yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa’da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü’ olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Onur Çelik
Spor Editörü
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