Süper Lig'de görev alan 3 hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi. Test sonuçları pozitif çıkan 3 hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu"