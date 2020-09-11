Süper Lig'de hangi maçlar hafta içi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu sezon bazı flaş kararlara imza attı. Küme düşmenin kaldırılması ve ligin 21 takımla oynanacak olması, bazı kitleler tarafından oldukça eleştirilse de TFF, geri adım atmadı ve ligin 21 takımla oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine 41 haftada tamamlanacak Süper Lig'de 9 hafta, maçlar hafta içi oynanacak. Taraftarların merak konusu haline gelen hangi maçlar hafta içi oynanacak sorusunun cevaplarını haberimizden bulabilirsiniz.

HANGİ MAÇLAR HAFTA İÇİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun sezon planlamasında hangi haftalarda hafta içi maçlarının oynanacağı belli oldu. Buna göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'in il yarısı 24 Ocak 2021'de son bulacak. Kısa bir aranın ardından 29 Ocak 2021'de yeniden başlayacak olan lig, 16 Mayıs 2021'de şampiyonunu belirleyecek.

Buna göre, 14, 17, 20 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları, hafta içi oynanacak. Fikstür henüz belli olmadığı için bu haftalarda hangi maçların oynanacağı henüz netleşmiş değil.