Türkiye Süper Liginde 2020- 2021 futbol sezonunda son maçlara gelindi. Koronavirüs salgının gölgesinde seyircisiz olarak oynanan zorlu maçların ardından heyecan sona erecek. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla bu yıl 4 takım küme düşecek. Futbolseverlerde lige veda eden takımların isimlerini araştırıyorlar. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında en çok araştırılan Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü 2021? 2020-2021 Süper Lig kaç takım düşecek TFF 1.Lig'e? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

2020-2021 SÜPER LİG KAÇ TAKIM DÜŞECEK TFF 1.LİG'E?

2020-2021 sezonunda Süper Lig'den 4 takım TFF 1.Lig'e düşecek. TFF 1.Lig'den 3 takımın lige çıkmasıyla Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla oynanacak.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ 2021?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda ilk küme düşen takım Yukatel Denizlispor oldu. Ligin 41.haftasında alınan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden diğer takımlar oldu.

Kayserispor ve Gençlerbirliği'nin durumu ligin son haftasında oynanacak olan maçlarla belli olacak.