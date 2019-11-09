Süper Lig'de heyecan devam ediyor! Yeni lider Sivasspor

emir Grup Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'İn 11. haftasında karşı karşıya geldi. Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Konyaspor'da Levan Shengelia 75 ve 78. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 21'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Gioano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Traore), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone), Yatabare, Fernando (Dk. 67 Erdoğan Yeşilyurt)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (Dk. 87 Daci), Diagne, Anicic, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson (Dk. 63 Milosevic), Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 63 Bajic)

Goller: Dk. 80 Emre Kılınç, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Hadziahmetovic, Dk. 87 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)