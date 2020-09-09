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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi... Yeni sezona 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de, ilk haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre, ligin ilk haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi, Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Açılış mücadelesi olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk haftanın maçları ve hakemleri...

  • Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
  • Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
  • Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
  • Hatayspor - Başakşehir: Mete Kalkavan

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ile açılacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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