Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!
Son dakika haberi... Yeni sezona 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de, ilk haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre, ligin ilk haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi, Ali Şansalan olacak.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. Açılış mücadelesi olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk haftanın maçları ve hakemleri...
- Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
- Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
- Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
- Hatayspor - Başakşehir: Mete Kalkavan
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ile açılacak.