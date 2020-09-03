Süper Lig'de kombineler ne olacak? Kombineler iade edilecek mi?

11 Eylül'de 2020-2021 futbol sezonuna başlayacak olan Süper Lig'de maçların seyircisiz olacağı açıklandı. İlk yarı boyunca stadyumlara seyirci alınmayacağını belirten TFF, resmi internet sitesi üzerinden, Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine bu kararı aldıklarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde :

"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Peki bu açıklamaların ardından Süper Lig maçları için kombine alan taraftarların durumu ne olacak? Kombineler iade edilebilecek mi? İşte cevaplar...

KOMBİNELER NE OLACAK? İADE EDİLECEK Mİ?

Kombinelerin sorumluluğunun tamamen kulüplere ait olduğu biliniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kulübünde kombine satışı gerçekleştirmediğini duyurmuştuk. Kombine satışı başlatan kulüpler ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak öngörülen şu şekilde; Kombine sahibi olan taraftarların kombinelerini iade olarak alamayacakları, bir sonraki futbol sezonunun ilk yarısında geçerli olabileceği söyleniyor.