Beşiktaş 2 - 2 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Ligin 35.haftasında lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

İlk yarısı durgun geçen maçta 45+4'te Ghezzal'ın uzaklardan doldurduğu topta Ankaragücü oyuncusu Hırvat futbolcu Kulusic kafayı kendi kalesine vurdu ve top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş, Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Kulusic 52. dakikada maçta ikinci kez kendi kalesine gol atmış oldu. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 65. dakikasında Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil attığı penaltıyla maçı 2-1 yaptı. 90+3'te Ankaragücü oyuncusu Paintsil attığı penaltıyla maçı 2-2 yaptı. Beşiktaş - Ankaragücü maçı 2-2 berabere bitti.

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hayati 2 puan kaybetti. Ankaragücü ise harika bir geri dönüşle çok önemli 1 puan kazandı.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda, kaleci topu kurtardı.

11. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.

45+4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

52. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rosier'in sağdan sert ortaladığı topu Kulusic, altı pasta kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

62. dakikada Geraldo'nun pasıyla sağdan çizgiye inen Kitsiou, topu Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda, meşin yuvarlak Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Hırvat oyuncudan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada topun başına geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Larin meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Korcan'da kaldı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.