Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, Türkiye'de futbolun 2020-2021 sezonu çok yakında başlayacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Süper Lig'de 1 Ekim'den itibaren maçları %30 kapasite ile seyircili oynatmak isteği vardı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı toplantıda Bilim Kurulu tavsiyesinin, ligin ilk yarısının seyircisiz oynanması gerektiğini belirtmişti. Peki, Süper Lig'de maçlar seyircisiz mi oynanacak? Maçlar ne zamana kadar seyircisiz? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE MAÇLAR SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu beklenen kararı bugün açıkladı. Başkan Nihat Özdemir'in yüzde 30 seyircili oynama isteği gerçekleşemedi. Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Süper Lig'de bütün maçlar ilk yarıya kadar seyircisiz oynanacak.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Türkiye Futbol Federasyonu"

MAÇLAR NE ZAMANA KADAR SEYİRCİSİZ?

TFF'nin aldığı kararın ardından merak edilen konulardan birisi ise maçların hangi tarihe kadar seyircisiz oynanacağı sorusuydu. Alınan karara göre, ligin ilk yarısı tamamen seyircisiz oynanacak. Bu yıl küme düşmenin kaldırılması ile 42 haftanın oynanacağı Süper Lig'de, ilk yarı 22 haftaya denk geliyor. Maçların ilk 22 hafta boyunca seyircisiz oynanacağı böylelikle kesinleşmiş oldu.

Ligin ilk yarısının ardından görüşmelerin tekrar yapılacağı ve yeni bir karar alınacağı bekleniyor.