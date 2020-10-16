Süper Lig'in 5. haftası milli aranın ardından Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçıyla yeniden başladı. Galibiyet için sahada olan iki takım arasındaki mücadelede toplam 8 gol oldu. Zorlu Rize deplasmanında maçın ilk yarısını 3-2 önde kapatan Ankara ekibi, üstünlüğünü koruyamadı ve 5-3 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, ilk 16 dakikada Paintsil'in 2 golü ile 2-0 öne geçti. Ankara ekibine hızlıca karşılık veren Rizespor'da Fernando 19. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2

İlk yarının son dakikaları ise art arda gelen gollere sahne oldu. Ankaragücü'nün bu sezon kadrosuna kattığı Börven, takımı adına skoru 3-1 yaparken, 2 dakika sonra Boldrin, Çaykur Rizespor'un farkı tekrar 1'e indirmesini sağladı.

İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLAYAN RİZESPOR OLDU

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında oyun ve skor üstünlüğü Çaykur Rizespor'daydı. Yeni transfer Remy, hat-trick yaparak takımının maçı 5-3 kazanmasını sağladı. Remy, 53, 61 ve 78. dakikalarda attığı goller ile maçın sonucunu belirledi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 5'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın özetini izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.

Ankaragücü 11'i: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Lobjanidze, Paintsil, Borven.