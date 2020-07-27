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Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!

Süper Lig'in 2019-20 Cemil Usta Sezonu tamamlandı. Sezonun tamamlanmasının ardından çarpıcı istatistikler gün yüzü buldu.

Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!

Türkiye Süper Lig'inde 2019-20 sezonunun şampiyonu İstanbul Başakşehir oldu. 69 puanla şampiyon olan Başakşehir, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Süper Lig'in 6'ıncı şampiyonu oldu. 2019-20 sezonunda birçok dikkat çekici istatistiğe rastlandı.  

Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü’nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 2019-2020 sezonu istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.

Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!

EVİNDE EN ÇOK GALİBİYET, ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR'E AİT

Ligde evinde en çok galip gelen şampiyon Başakşehir oldu. Turuncu-lacivertliler içeride rakiplerini 12 kez mağlup etti. Onları 11 galibiyetli Fenerbahçe ile Sivasspor takip etti. Deplasmanda ise Trabzonspor zirvede bulunuyor. Karadeniz ekibi dışarıda toplam 9 galibiyet aldı. Bordo-mavilileri 8 galibiyetli Başakşehir ile Beşiktaş izledi.

Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth gol krallığında sezonu zirvede tamamladı. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Sörloth’u 22 gollü Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor) ve 17 gollü Adis Jahovic (Antalyaspor) takip etti.

Bu sezon en çok 90+’larda geldi. Takımlar bu dakikalarda toplam 78 gol buldu. 45+’larda 20 ve 70 ve 78. dakikalarda 16’şar gol atıldı.

Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!

TRABZONSPOR VE GALATASARAY, EN ÇOK PENALTI GOLÜ BULAN EKİPLER

Penaltılara bakıldığında Trabzonspor ile Galatasaray ilk sırada bulunuyor. İki takım 11’er kez penaltı noktasından gol buldu. Kafa ile en çok golü de 15 ile Trabzonspor ile Alanyaspor kaydetti. Şampiyon Başakşehir de 48 golü ayak ile atarak zirvede bulunuyor.

Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!Süper Lig'de penaltıdan en çok gol Trabzonspor ve Galatasaray'da!

Onur Çelik
Spor Editörü


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