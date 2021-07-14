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  3. Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Beşiktaş, 2021/22 sezonu formalarını İstanbul Boğazı'nda yaptığı lansmanla tanıttı.

Beşiktaş yeni sezonun forma lansmanını yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, lansmanda konuştu. 

Çebi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çok güzel bir ritüel oluyor. Biz genelde şampiyonluğu evimizde, boğazda kutluyoruz. Bundan sonra forma lansmanını da bu şekilde gerçekleştireceğiz." 

Forma sponsorluğundan da söz eden Çebi, "Adidas ailesine çok teşekkür ediyorum çünkü uzun yıllardan beri hep bizim yanımızda oldular. Şimdi bu sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz. İnşallah hayırlı ve şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur" ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZON FORMALARI

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZON FORMALARININ FİYATI

Beşiktaş’nin yetişkin formaları 359 TL, genç formaları 269 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 349TL’lik fiyatları ile satışta olacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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