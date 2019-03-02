Süper Lig'de yarın oynanacak 24.hafta maçların muhtemel 11'leri
Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic
ATİKER KONYASPOR
Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic
SAKAT: Diagne
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 75 TL, Batı Alt C-E: 60 TL, Batı Alt B-F: 50 TL, Batı Alt A-G: 40 TL, Batı Üst B-C: 40 TL, Batı Üst A-D: 30 TL, Doğu Alt D: 35 TL, Doğu Alt C-E: 30 TL, Doğu Alt B-F: 25 TL, Doğu Alt A-G: 20 TL, Doğu Üst D: 30 TL, Doğu Üst C-E: 25 TL, Doğu Üst B-F: 15 TL, Doğu Üst A-G: 10 TL, Kuzey Kale Arkası: 7,50 TL, Güney Kale Arkası: 7,50 TL, Misafir: 9,75 TL
GÖZTEPE
Beto-Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
SAKAT: Agbenyenu, Traore, Atakan
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç, Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren
SAKAT: Bifouma, Kamara Mina, Murat Akça, Ömer, Robin
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL,
Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribün: 5 TL,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Demba Ba), Arda, Robinho
SAKAT: Clichy
CEZALI: Yok
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Rashad
SAKAT: Tolga, Kanstrup ve Samet
CEZALI: Opseth
BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B: 60 TL, Maraton: 40 TL, Kale arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL
Muslera, Linnes (Semih), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou,
SAKAT: Fernando, Linnes, Diagne
CEZALI: Mariano
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