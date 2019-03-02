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  3. Süper Lig'de yarın oynanacak 24.hafta maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de yarın oynanacak 24.hafta maçların muhtemel 11'leri

Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic

Süper Lig'de yarın oynanacak 24.hafta maçların muhtemel 11'leri

ATİKER KONYASPOR

Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Traore, Milosevic, Jahovic

SAKAT: Diagne

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 75 TL, Batı Alt C-E: 60 TL, Batı Alt B-F: 50 TL, Batı Alt A-G: 40 TL, Batı Üst B-C: 40 TL, Batı Üst A-D: 30 TL, Doğu Alt D: 35 TL, Doğu Alt C-E: 30 TL, Doğu Alt B-F: 25 TL, Doğu Alt A-G: 20 TL, Doğu Üst D: 30 TL, Doğu Üst C-E: 25 TL, Doğu Üst B-F: 15 TL, Doğu Üst A-G: 10 TL, Kuzey Kale Arkası: 7,50 TL, Güney Kale Arkası: 7,50 TL, Misafir: 9,75 TL

GÖZTEPE

Beto-Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome

SAKAT: Agbenyenu, Traore, Atakan

CEZALI: Yok

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EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertaç, Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren

SAKAT: Bifouma, Kamara Mina, Murat Akça, Ömer, Robin

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL,

Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribün: 5 TL,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Demba Ba), Arda, Robinho

SAKAT: Clichy

CEZALI: Yok

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehiç, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Obertan, Edouk, Rashad

SAKAT: Tolga, Kanstrup ve Samet

CEZALI: Opseth

BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B: 60 TL, Maraton: 40 TL, Kale arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL

GALATASARAY

Muslera, Linnes (Semih), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou,

SAKAT: Fernando, Linnes, Diagne

CEZALI: Mariano

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