Süper Lig'e ilişkin flaş açıklama! "Başlama tarihi..."

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil'in açıklamalarından satırbaşları:

"Koronavirüs bizi yep yeni bir dünyayla, yep yeni bir gerçeklikle tanıştırdı. Toplantıyı telekonferansla yaptık.

Türkiye bu salgını uzun zaman iyi idare etti. Vaka ve ölüm sayısı diğer ülkelerin çok altında kaldı. Kulüplerin fikri yok mu şeklinde çok eleştiriler aldık. Süreci yönetmesi gereken devletti. Biz kulüpler olarak bilemeyiz ülkede durum nedir. Vakaların ortaya çıkmasıyla gereken adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü yapacağı konuşmayı bekledik. Kendisi ekonomik ve diğer konularda görüş bildirdi ve futbola değinmedi. Bakanlık ertesi gün bizi çağırınca gittik. 3 federasyon ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak ben gittim. Çıkan kararda görüş ayrılığı hiç yok. Futbolculardan bahsediyoruz ama bütün sporcular söz konusu. Spor ailesi bu kararda hemfikir.

Şu anda takvimle ilgili kararı verecek merci, futbol federasyonudur. Kulüpler Birliği fikir verebilir sadece. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik."

"HER ŞEY NORMALE SÖNERSE 17 NİSAN'DA BAŞLAYABİLİRİZ"

"Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz"

"SÜRECİN UZAMASI HALİNDE PLAYOFF SİSTEMİ KURULABİLİR"

"Bir senaryo, liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Playoff gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şey olsun var, Avrupa da aynı şeyleri tartışıyor."

"BU HİÇ DÜŞÜNMEK İSTEMEDİĞİMİZ BİR SENARYO"

"Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo."

"Biz bugün 1. senaryo üzerinde durduk. Her şeyin normal seyirde gitmesi ve salgının azalması halinde ligleri oynatıp bitirmek istiyoruz. Nisan ortasında başlamayı hedefliyoruz. Bu görüşümüzü TFF ile paylaşacağız. Ama süreci de takip edeceğiz. Benim Göztepe başkanı olarak görüşüm 2. senaryo. Ama çoğunluk olarak 1. senaryodayız."

"OYUNCULARIN BULUNDUKLARI ŞEHİRDEN AYRILMAMASI GEREKİYOR"

"Bu süreçte oyuncuların bulundukları şehirden ayrılmaması gerekiyor. Bunu sıkı şekilde kararlaştırdık. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları. Umarım herkes bizim bu tavsiye kararımıza uyar."

FUTBOLCULARIN SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Oyuncuların sözleşmelerinin çoğu mayıs sonunda bitiyor. Ama bu sadece bizim sorunumuz değil neredeyse bütün Avrupa ve dünyanın sorunu. Burada olağanüstü bir durum var. UEFA'nın da bununla ilgili kararları var. Liglerin bitimi uzarsa oyuncuların da sözleşmesi otomatik olarak uzar diye. Bu konuda gereken yerlerden yardım da alıyoruz. Gereken yapılacak."