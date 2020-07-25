Süper Lig'e veda eden takımlar belli oldu!

Süper Lig’in 34'üncü haftasında oynanan maçlar ile beraber MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü, evinde, potada olan Denizlispor'u ağırladı. Mücadele sarı lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Denizlispor bu sonuçla 35 puanla 14. sırada ligde kalmayı başardı.

MALATYA VE KAYSERİ SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'ya konuk oldu. Galibiyet alması halinde Rizespor'un mağlubiyeti sonrasında küme hattından çıkabilecek puana sahip olan Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Yeni Malatyaspor gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor, bunu devam ettiremedi. Trabzonspor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor da, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.