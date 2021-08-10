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  3. Super Mario oyunu rekor fiyata satıldı! İşte dünyanın en pahalı oyununun fiyatı!

Super Mario oyunu rekor fiyata satıldı! İşte dünyanın en pahalı oyununun fiyatı!

Oyun piyasasında son zamanlarda koleksiyon ürünlerine rekor ücretler veriliyor. Bu kapsamda eski bir Supe Mario Bros oyunu, 2 milyon dolara satıldı. Bu fiyatla birlikte oyun piyasasını en pahalı satışı gerçekleşmiş oldu.

Super Mario oyunu rekor fiyata satıldı! İşte dünyanın en pahalı oyununun fiyatı!

Koleksiyon sitesi Rally tarafından yapılan açıklamaya göre, bir kişi1985 Super Mario Bros.‘un açılmamış bir video oyun kartuşu için 2 milyon dolar ödedi ve bu satışla oyun piyasasında rekor kırıldı. Satış, bir koleksiyon sitesi olan Rally tarafından gerçekleştirildi.

Super Mario oyunu rekor fiyata satıldı! İşte dünyanın en pahalı oyununun fiyatı!

İSİMSİZ KİŞİ TARAFINDAN ALINDI

Bu herhangi bir oyun için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyatı işaret ediyor” dedi. Rally sitesinin kurucularından Rob Petrozzo, Nintendo’nun orijinal konsolu için yapılan 1985 oyununun hiç açılmadığını. ve bunun, eski video oyunları için nadir bir durum olduğunu söyledi. Alıcının ise "isimsiz" olduğu belirtildi.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Pandemi süreci ile birlikte evde geçirilen saatlerin artmasıyla insanlar oyunlara yöneldi. Bu kapsamda koleksiyon ürünlerinin de dikkat çektiği ve satışlara etkisi olduğu ifade edildi. İnsanlar, internette normalde para harcamayacakları şeylere yüksek ücretler ödemeye başladı.

Super Mario oyunu rekor fiyata satıldı! İşte dünyanın en pahalı oyununun fiyatı!

İLGİNÇ SATIŞLAR GERÇEKLEŞİYOR

Son zamanlarda birçok ilginç satış görmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde bir Doritos cipsi farklı görüntüsü nedeniyle yüksek bir ücrete satılmıştı. Rob Petrozzo, video oyunlarının hala yeni bir pazar olduğunu belirtti. Super Mario oyununun aksine birçok eski oyunun daha önce açıldığı ve oynandığı bu yüzden de değerlerinin düştüğü ifade edildi.

 

 

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