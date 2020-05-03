Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Piyango sonuçları internet arama motorlarında Süper Piyango sonuçları 3 Mayıs 2020 şeklinde aranıyor. İşte detaylar...

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI 3 MAYIS 2020

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "102245" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 10 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "041697", "379710", "465782", "563919" ve "686169" olurken, amorti kazanan rakamlar "4" ve "6" olarak belirlendi.