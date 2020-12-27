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Süpermen kostümüyle 3 kişiyi öldürdü

Ukrayna'nın Slavyansk kentinde süpermen hırkası giymiş 26 yaşındaki bir kişi, tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdükten sonra bir de izleri yok etmek için görgü tanıkları olan 2 kişiyi daha katletti. Arama çalışmaları sonucu yakalana katil zanlısı gözaltına alındı.

Süpermen kostümüyle 3 kişiyi öldürdü

Ukraynanın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde meydana gelen olayda kan donduran bir cinayet işlendi. Süpermen hırkası giyen ismi öğrenilemeyen bir kişi arkadaşının dükkanına gitti.

PEŞ PEŞE CİNAYET İŞLEDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dehşet yaşandı. 26 yaşındaki süperman hırkalı şahıs  arkadaşını iple boğarak öldürdü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polisten yapılan açıklamada, katil zanlısının izlerini örtmek için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Süpermen kostümüyle 3 kişiyi öldürdü

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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