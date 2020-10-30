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Şüphelenilen eski oratağa meydan dayağı!

İstanbul Esenyurt'ta bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıdan sonra emlak ofisi sahibi ise ortalıktan yeni ayrılan şahıstan şüphelenerek ofise davet edip, meydan dayağı attı.

Şüphelenilen eski oratağa meydan dayağı!

İstanbul Esenyurt'ta, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda iddilara göre, emlak ofisine ortak olan bir kişi, ile diğer ortaklar arasında fikir uyuşmazlıkları meydana gelerek ortaklık fes edildi. Ortalıktan kendi rızası ile ayrılmayan şahıs, aynı muhitte emlak ofisi açarak eski firmaya rakip oldu. Bu olayların ardından bir hafta sonra emlak ofisine gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

ESKİ ORTAKTAN ŞÜPHE EDİLDİ

Yaşanan silahlı saldırının ardından iş yeri sahipleri, ortalıktan ayrılan şahıstan şüphelenerek ofise davet ettiler. Sohbet ortamında başlayan konuşma daha sonra tartışmaya dönüştü. Birbirlerine ağır hakaretlerde bulunan "eski dostlar" bir anda kavgaya tutuştu. Olaylardan sorumlu tuttukları şahsı ortalarına alan emlakçılar tekme tokat ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından ofisten kaçan eski ortak karakola giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürürken, işyerinin kurşunlanması ve emlak ofisindeki meydan dayağı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şüphelenilen eski ortağa meydan dayağı



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