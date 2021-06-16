Şüpheli ölüm! Sağlık memuru pansuman odasında ölü bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık memuru, pansuman odasında ölü bulundu.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortopedi servisinde bir pansuman odasından silah sesi gelmesinin ardından yapılan kontrolde sağlık memuru Savaş Hamurçili tabancayla göğsünden vurulmuş olarak bulundu.

TABANCA OLAY YERİNDE BULUNDU

Yapılan incelemede Hamurçili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tabancanın olay yerinde olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.