Şüpheli ölüm! Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu

Olay, Milas Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, Celal (93) ve Zeynep (81) Soğancı çiftine uğramayı ihmal etmeyen ve ara sıra alışverişlerine de yardım eden kiracı Erol Köse, çifti kontrol etmek için dün öğle saatlerinde eve uğradı.

Yaşlı adamı tuvaletin olduğu yerde, yaşlı kadını ise karşı tarafta hareketsiz bir şekilde bulan kiracıları Köse, durumu hemen mahalledeki komşulara bildirdi. Mahalle sakinleri 112 Acil Sağlık servisine ve polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

"SABAH UĞRADIM, HİÇBİR ŞEYLERİ YOKTU"

Yaşlı çiftin cansız bedenini bulan kiracıları Erol Köse ise “Sürekli kontrol ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarım. Evin yedek anahtarı da var bende. Sabah uğradım, hiçbir şeyleri yoktu. Kendilerini gördüm ve bir istekleri olup olmadığını sordum. Saat 15.30'da yine uğradım. Amca sabah tuvaletteydi rahatsız etmemek için o tarafa gitmedim. Saat 15.30'da da aynı yerde olunca merak ettim bakınca öldüğünü fark ettim. Yaşlı kadının da diğer tarafta cansız durduğunu görünce hemen binadaki diğer komşulara seslenerek 112 ekiplerine haber verdik” dedi.