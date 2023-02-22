Suraj Ayeleso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suraj Ayeleso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suraj Ayeleso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suraj Ayeleso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suraj Ayeleso 12 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suraj Ayeleso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suraj Ayeleso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Suraj Ayeleso'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suraj Ayeleso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suraj Ayeleso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Nasarawa United
1 Temmuz 2018 yılında Kano Pillars
16 Eylül 2021 yılında Plateau United
Suraj Ayeleso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suraj Ayeleso şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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