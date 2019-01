Sürdürülebilir kalkınma hedefleri Türkiye haritalandırılması pilot projesi çalıştayı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ortaklaşa düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesinin çalıştayı Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın katılımlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Çetin Emeç Toplantı Salonunda düzenlendi.

UCLG-MEWA tarafından 15'incisi düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi çalıştayı, iklim değişikliği, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve aşırı yoksulluğu sona erdirme gibi konular hakkında bilgilendirmelerle sunumlar yapılacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin son 5 yılda yapmış olduğu kalkınma çalışmaları incelenecek.

"Her ferdin kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor"

Çalıştay açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, UCLG MEWA tarafından küresel kalkınma hedefleri doğrultusunda belediyelerin ve kent konseylerinin bu hedeflere ulaşma anlamında işbirliği yapılmasının önemini vurguladı.

Her ferdin kendi üzerine düşen yükümlülükleri olduğunu belirten Toprak, "Üniversitelerin daha geniş bir yelpazede ve STK'ların bu kapsamda toplantılar dahil edilmiş olmasını, farkındalık ve baskı grupları oluşturması anlamında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyamız, geçmişten almış olduğu mirası, geleceğe yaşanabilir şekilde taşımamız gereken bir emanet. Bu kapsamda, dünyada bulunan başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, her devletin, her toplumun, her ferdin kendi üzerine düşen yükümlülüklerin yerine getirmesi gerekiyor. Yaşadığımız dünyada, savunma sanayine ayrılan bütçenin açlık, yoksulluk, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi küresel meselelere ayrılan bütçeden çok daha fazla olduğu düşündüğümüzde, problemin çok da kolay aşılabilecek bir mesele olmadığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedeflere ulaşma konusunda birçok icraatımız olduğunu çalıştay içerisindeki arkadaşlarımız detaylarıyla anlatacaklardır. Ama geleceğe bırakmamız gereken dünyamız için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın verimli geçmesini dileyen UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise kurumun tarihçesinden bahsederek, "Kalkınma projeleri temel gücünü yerelden alır" ifadesinde bulunan Duman, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sorumluluğu sadece Gaziantep'te kalmıyor ayrıca Türkiye Belediyeler Birliğinin ile Asya Belediyeler Başkanlığı Forumu Başkanı olarak omuzlarına büyük bir yük biniyor. Burada sadece başkanımız değil ekibine de aynı görevleri üstlenmek zorunda kalıyor. Bu bağlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin değerli bürokratları olarak, görev ve sorumluluğunuz da başkanın sorumluluklarına paralel olarak artmış durumda. Ben bu manada bugün sizlerle beraber burada bulunmaktan dolayı memnuniyeti ifade ediyor, iki gün boyunca burada yapacağımız çalışmaların hepiniz için yararlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çalıştay boyunca dünyada ve Gaziantep'teki birçok proje ele alınarak, yapılan projelerin haritalandırılması ve küresel çapta tanıtımı için gerekli çalışmalar yapılacak. Çalıştayın iki gün devam edeceği belirtildi.