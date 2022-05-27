Sürekli oturmak zorunda olanlara kötü haber! Hem fiziksel hem zihinsel olumsuz etkiliyor

Gün için de sürekli olarak oturmak ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar 7-8 saatten fazla oturmanın insanlar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak etki yaratan bu durum insanların kalp rahatsızlığı, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanmasına sebep oluyor.

KALBE ETKİSİ BÜYÜK

Bilim insanları günün çoğunu oturarak geçiren toplu taşıma sürücüleri ve oturmayan kondüktörler veya korumalar üzerinde yaptıkları incelemelerde diyetleri ve yaşam tarzları birbirine çok benzese de, oturanların kalp hastalığına yakalanma olasılığı, ayakta duranlara göre iki kat fazla olduğunu saptadılar.

ÖMRÜ KISALTIYOR

Uzun süre oturan insanların herhangi bir nedenden dolayı ölme riski daha fazla. Her gün egzersiz yapmak bile bu durumu kurtarmaya yardımcı olmamakla birlikte hiç spor yapmamak ömrü daha da kısaltabilir.

DEMANS HASTALIĞINA DAVETİYE

Çok fazla oturulduğu zaman beyin, demanslı bir hastanınki gibi olabilir. Ayrıca çok fazla oturmak ayrıca kalp hastalığı, diyabet, felç, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riskinizi artırır. Gün boyunca hareket etmek, tüm bu sağlık sorunları riskini azaltmak için egzersizden daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir.

DİYABET RİSKİ ARTIYOR

Bütün gün oturmak diyabet riskini oldukça artırıyor. Asıl nedeninin oturma olduğu bu hastalığın nedenini doktorlar oturmayla birlikte vücutta şeker ve karbonhidratları enerji için yakmasına yardımcı olan hormon olan insüline tepki verme şeklini değiştirebileceğini söylüyor.

DVT ORTAYA ÇIKABİLİR

Derin ven trombozu çok oturma ile ortaya çıkabilecek uzun süre hareketsiz kalmayla bacakta çıkabilecek olan pıhtıya işarettir. Bu pıhtı akciğerlere yerleşirse çok ciddi sorunlara yol açabilir. Şişlik ve ağrıyla ortaya çıkan bu durumu bazı insanlar hiç semptom göstermeden geçirebilir. Uzmanlar bunun önlenmesi için oturmanın seanslara bölünmesi gerektiğini belirtiyor.

KİLO ALIMI KOLAYLAŞIR

Çok fazla oturan kişlerde fazla kilolu veya obez olma olasılığınız daha yüksektir. Her gün egzersiz ve spor yapmak iyidir ancak saatlerce oturduktan sonra egzersiz yapmak alının kilolar üzerinde bir etki yapmaz.

ANKSİYETE RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Sürekli olarak yalnız kalmak ve ekran tabanlı bir etkinlikle meşgul olmak anksiyeteyi artırabilir. Bu durum endişe yaratacağı gibi sosyal olarak bağlantılı olunan kişilerden uzaklaşmaya sebep olabilir.

SIRT AĞRILARININ BAŞLICA SEBEBİ

Sürekli olarak oturmak sırt, boyun ve omurilikte büyük stres yaratabilir. Bunun için uygun bir sandalye ve oturma pozisyonuna ihtiyaç duyuluyor. Ancak ne kadar iyi bir sandalyede oturulursa oturulsun bu uzun oturma sonrası bir işe yaramayacaktır. Bunun için yarım saatte veya bir saatte kalkıp hareket etmek gerekiyor.

KANSER RİSKİ ARTIYOR

Çok oturma ile birlikte Kolon, endometriyal veya akciğer kanserine yakalanma riski daha da artıyor. Yakalanma oranı oturma zamanına göre artış gösterebilecekken yaşları ilerlemiş olan kadınlarda meme kanseri riskini artırıyor.

NE YAPMALI?

Gün içinde daha fazla ayağa kalkılmalı. Her yarım saate bir hareket edilmeli. Ofis içinde olanlar yürümeli. Masada çalışırken bilgisayarlar daha yükseğe alınarak oturma pozisyonu iyileştirilmelidir. Bu sayede hem oturma şeklinde sıkıntılar yaşanmazken hem de sağlık açısından olumsuz etkilenilmez.