Süresiz nafaka mağdurlarını heyecanlandıran açıklama! Tek seferde toptan ...

Avukat Mücahit Şahin, artık süresiz nafaka yerine bazı kriterler sağlandıktan sonra bir kereye mahsus toplu nafaka ödemesi yapılabileceğini söyledi.

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Süresiz nafaka mağdurlarını heyecanlandıran açıklama! Tek seferde toptan ...

Avukat Mücahit Şahin, artık süresiz nafaka yerine bazı kriterler sağlandıktan sonra bir kereye mahsus toplu nafaka ödemesi yapılabileceğini söyledi.

Yoksulluk nafakasının ülke gündemini genel olarak meşgul eden konulardan biri olduğunu söyleyen Avukat Mücahit Şahin, "Yoksulluk nafakasında nafaka yükümlüleri genelde mağdur olduklarını ifade etmektedir ve süresiz nafakalardan sürekli şikayet etmektedirler. Medeni Kanunumuzun 175'inci maddesinde süresiz nafakaya hükmedileceği konusunda hüküm bulunmaktadır. Buna ilişkin olarak da hakimlerimiz genel olarak süresiz nafakaya hükmekmekte ve aylık olarak nafaka yükümlüleri yoksulluk nafakalarını ödemektedirler.

Süresiz nafaka genel anlamda boşanan kişileri mağdur etmektedir. Mağdur olan insanlar buna bağlı olarak da yeniden evlilik kuramamaktadırlar ve süresiz nafakadan da mağdur olmaktadırlar. Medeni Kanunumuzda bu konuya ilişkin alternatif bir çözüm yolu bulunmaktadır. Ancak şu ana kadar uygulanmamaktadır. Medeni Kanun'un 176'ıncı maddesinde açıkça belirtilmiştir. 176'ıncı maddede; tazminat ve yoksulluk nafakasının toplu ödenebileceği veya ihraç şeklinde ödenebileceği hususları açıkça belirtilmiştir. Ancak buna ilişkin bir kriter konulmamıştır" diye konuştu.

Bazı kriterler sağlandıktan sonra hakimlerin toplu nafaka ödemesine hükmedebildiğini, buna bağlı olarak da toplu halde ve tek seferde nafaka ödemesi yapılabildiğini dile getiren Şahin, "Yeni aldığımız kararlara göre süresiz nafakadan ziyade bazı kriterler sağlandıktan sonra toplu nafakalara hükmedilmektedir. Kayseri'de yerel ve bölge mahkemelerinde buna ilişkin kararlar aldık. Bu kararlarımız da Yargıtay tarafından onandı. Buna ilişkin Konya yerel mahkemelerinde kararlar aldık. Bu kararlar da şu anda Bölge Adliye Mahkemesi'nde inceleme halindedir. Bu şekilde toptan nafakayla hakimlerimize genel bir yetki alanı sunulmakta ve hakimlerimiz bazı kriterler çerçevesinde toptan nafakaya hükmektedirler.

Artık bir kereliğe mahsus olmakla toptan nafaka ödenebilmektedir. Bu şekilde yükümlüler süresiz nafaka ödeme durumundan kurtulmaktadırlar. Bu da nafaka yükümlüsü için ileride hayatını daha düzgün bir şekilde yaşayabilmek için büyük bir fırsat olmakta. Buna ilişkin şu anda nafaka yükümlülerinin büyük bir şikayeti bulunmaktadır. Bu şikayetlerini gerek Meclise, gerekse başka yerlere iletmektedirler. Buna bağlı olarak nafakanın süreli olması yönünde talepleri bulunmaktadır. Ancak dediğimiz gibi kanunumuzda toptan nafakaya ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bizim de aldığımız kararlar neticesinde yeni yeni uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak dediğimiz gibi buna ilişkin bazı kriterler vardır. Bu kriterler de olaylara göre değişkenlik göstermektedir" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

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