Otobüs şoförüne saldıran Burak Yörük'ün özür dilemesi ünlü sunucu Buket Güler'i çileden çıkardı! Takipçileri de destekledi!Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra şimdi yandı! MSB inceleme başlattıŞehit polis memuru Aytaç Babayiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?Bergen'den 40 milyon kazandığı iddia edilen Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi! "Kaynağı kaba eti"'Suriçi camileri' fotoğraf sergisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandıSon dakika | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 61,14 olduUkrayna acı bilançoyu açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk hayatını kaybetti, 264 çocuk yaralandıLGS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor 2022? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? LGS sınavı başvuru ekranı"Aleyna Tilki'yi bu hale getiren hayat bize neler yapmaz" Kavga edeceğini açıklayan genç şarkıcı 'Nasip Değilmiş' ile kulakların pasını sildi!Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Jandarma Uzman Çavuş Vural Babadağ Biyografisi
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. 'Suriçi camileri' fotoğraf sergisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı

'Suriçi camileri' fotoğraf sergisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı

Fotoğrafçı Feyzullah Baytekin’in farklı tekniklerle çektiği suriçi camileri iç mekan ışık yansımaları fotoğraf sergisi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı.

'Suriçi camileri' fotoğraf sergisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı

Daha önce birçok defa cami temalı fotoğraf sergisine ev sahipliğine yapan Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi bu kez Fotoğrafçı Feyzullah Baytekin’in eserlerini ağırlıyor.

CAMİLER FARKLI TEKNİKLE FOTOĞRAFLANDI

Sergide sanatçıya ait Suriçi camilerinin iç mekan fotoğrafları yer alıyor. Aks denilen teknikle tarihi yarımadadaki camilerin iç mekanlarını fotoğraflayan Baytekin’in eserleri alışılagelmişin dışında eserler ortaya çıkarıyor. Uyguladığı teknikle cami içlerindeki ışık hüzmeleri sanatsal bir boyut kazanıyor.

Açılışı bugün gerçekleştirilen sergi, 17 Nisan’a kadar açık kalacak.

'Suriçi camileri' fotoğraf serisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı'Suriçi camileri' fotoğraf serisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı'Suriçi camileri' fotoğraf serisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT