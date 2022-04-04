'Suriçi camileri' fotoğraf sergisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı

Daha önce birçok defa cami temalı fotoğraf sergisine ev sahipliğine yapan Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi bu kez Fotoğrafçı Feyzullah Baytekin’in eserlerini ağırlıyor.

CAMİLER FARKLI TEKNİKLE FOTOĞRAFLANDI

Sergide sanatçıya ait Suriçi camilerinin iç mekan fotoğrafları yer alıyor. Aks denilen teknikle tarihi yarımadadaki camilerin iç mekanlarını fotoğraflayan Baytekin’in eserleri alışılagelmişin dışında eserler ortaya çıkarıyor. Uyguladığı teknikle cami içlerindeki ışık hüzmeleri sanatsal bir boyut kazanıyor.

Açılışı bugün gerçekleştirilen sergi, 17 Nisan’a kadar açık kalacak.