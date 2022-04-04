'Suriçi camileri' fotoğraf sergisi açıldı: Tarihi Camiler farklı teknikle fotoğraflandı
Fotoğrafçı Feyzullah Baytekin’in farklı tekniklerle çektiği suriçi camileri iç mekan ışık yansımaları fotoğraf sergisi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı.
Daha önce birçok defa cami temalı fotoğraf sergisine ev sahipliğine yapan Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi bu kez Fotoğrafçı Feyzullah Baytekin’in eserlerini ağırlıyor.
CAMİLER FARKLI TEKNİKLE FOTOĞRAFLANDI
Sergide sanatçıya ait Suriçi camilerinin iç mekan fotoğrafları yer alıyor. Aks denilen teknikle tarihi yarımadadaki camilerin iç mekanlarını fotoğraflayan Baytekin’in eserleri alışılagelmişin dışında eserler ortaya çıkarıyor. Uyguladığı teknikle cami içlerindeki ışık hüzmeleri sanatsal bir boyut kazanıyor.
Açılışı bugün gerçekleştirilen sergi, 17 Nisan’a kadar açık kalacak.