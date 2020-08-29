Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılan muhaliflerden "tam" ve "kalıcı" ateşkes çağrısı

İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantılarında, muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Hadi el Bahra, Suriye'de askeri bir çözüme yer olmadığını belirterek, "Suriye'de halen kalıcı bir ateşkes yok. Askeri operasyonları sürdürme ısrarı faydasız. Suriye için daha fazla yıkıma yol açacak. Ülkemizden, ekonomimizden geriye ne kaldıysa hepsini yok edecek." uyarısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde 24 Ağustos'ta başlayan Suriye Anayasa Komitesi 3. tur toplantıları sona erdi.

Görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Anayasa Komitesi'ndeki muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, toplantıların genel olarak olumlu bir havada geçtiğini söyledi.

Bahra, bir sonraki turun eylül sonunda veya ekim başında yapılmasını beklediklerini belirtti.

Taraflar arasında görüş ayrılıklarının yanı sıra bazı gündem maddelerinde ortak yönlerin de bulunduğunu aktaran Bahra, "Suriye'de askeri bir çözümün olmadığını düşünüyoruz. Fakat, mevcut durumda Suriye'de kalıcı bir ateşkes yok. "dedi.

Bahra, Beşşar Esed rejiminin ateşkes ihlallerine tepki göstererek, "Şiddet ve askeri çatışmalar devam ettiği sürece, siyasi sürecin hızlı ilerlediğini görmeyeceğiz." diye konuştu.

"Rejimin Suriye'de zafer kazanma şansı yok"

Ateşkes için uluslararası toplumun rejime baskı yapması gerektiğini belirten Bahra, "Bunun gerçekleştiğini gördüğümüzde, tüm sürecin daha hızlı ilerlediğini göreceğiz çünkü o zaman askeri açıdan nihai bir zafer elde etmelerinin bir yolu olmadığını anlayacaklar." ifadesini kullandı.

Bahra, rejimin askeri yollardan Suriye'de bir zafer kazanma şansının olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Suriye'de halen kalıcı bir ateşkes yok. Askeri operasyonları sürdürme ısrarı faydasız. Suriye için daha fazla yıkıma yol açacak. Ülkemizden, ekonomimizden geriye ne kaldıysa hepsini yok edecek. Benim beklentim, önümüzdeki aylarda tüm Suriye'de tam ve kapsamlı bir ateşkes görmemiz ve bu durumda siyasi süreci daha hızlı ilerletmek için daha fazla ulusal çaba göreceğimizdir."

Bahra, bir soru üzerine, Anayasa Komitesi toplantılarına katılan tüm tarafların, PKK/PYD/YPG gibi Suriye'deki terör örgütlerinin varlığını kabul etmediğini belirtti.

ABD'li bir şirketin YPG/PKK ile yaptığı petrol anlaşmasına da tepki gösteren Bahra, ülkesindeki kaynakların Suriye halkının ortak malı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, rejimin eş başkanlığını yürüten hukukçu Ahmed Kuzbari ise üçüncü tur görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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Suriye Anayasa Komisyonu nedir?

Suriye iç savaşının farklı cephelerinde bulunan grupları temsil eden üyelerden oluşan ve ülkenin yeni anayasasını hazırlamakla görevlendirilen oluşuma Suriye Anayasa Komitesi adı verildi.

Suriye Anayasa Komisyonu neden kuruldu?

Birleşmiş Milletler (BM) himayesi altında çalışacak bir Anayasa Komitesi'nin oluşturulması fikri ilk olarak Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde yürütülen görüşmelerde gündeme gelmişti.

Daha sonra Rusya, İran ve Türkiye arasında yürütülen görüşmelerde Komite'nin yapısı ve çalışma alanları görüşülmüştü.

Ancak Komite'de kimlerin nasıl temsil edileceği konusu taraflar arasında uzun süre müzakere edildi, bu konuda bir mutabakatın sağlanması aylar aldı.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Komite'nin çalışmalarına başlayacak olmasını 'bir umut ışığı' olarak niteliyor.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Komite'nin çalışmalarına başlayacak olmasını 'bir umut ışığı' olarak niteliyor.

Eylül 2019'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Komite'nin üye yapısı konusunda uzlaşmanın sağlandığını duyurdu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in son detaylar üzerinde çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de siyasi reformların başlatılabilmesi ve ülkede demokratik seçimlerin düzenlenebilmesi yolunda Komite'nin kilit rol üstleneceğini söylüyor.

Geir Pedersen, 28 Ekim'de düzenlediği bir basın toplantısında Komite'nin çalışmalarına başlayacak olmasını 'Suriye halkı için küçük bir umut ışığı' olarak nitelemiş, bu Komite'nin aynı masa etrafında oturabilmesinin Suriye hükümeti ile muhalifler arasında varılan ilk uzlaşı olduğunu vurgulamıştı.

Görüşmeler BM'nin Cenevre'deki merkezinde yürütülecek.

Komisyonun amacı ne?

Suriye Anayasa Komitesi'nin nihai hedefi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve onaylanan kararların pratikte hayata geçirilebilmesini sağlamak.

Aralık 2015'te oy birliğiyle kabul edilen 2254 sayılı BMGK kararı, Suriye'de silahların bırakılması ve demokratik seçimlerin düzenlenmesi için bir yol haritasının oluşturulması çağrısını yapıyordu.

Ancak bugüne kadar taraflar arasında Komite'nin üye kompozisyonunun yanı sıra görüşeceği konuların kapsamı konusunda da anlaşmazlıklar yaşandı.

Suriye hükümeti mevcut Anayasa'nın korunmasını ve üzerinde değişiklikler yapılmasını savunurken, muhalefet yeni bir anayasanın yazılması gerektiğini savunuyordu.

Komite'de Suriye hükümeti, muhalifler ve BM davetlileri 50'şer üye ile temsil ediliyor. Fotoğraf altı yazısı,

Komite'de Suriye hükümeti, muhalifler ve BM davetlileri 50'şer üye ile temsil ediliyor.

Komisyonda kimler var?

Anayasa Komitesi toplam 150 üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 50'si Suriye hükümeti tarafından seçilmiş isimler. 50 üye muhalefeti temsil ederken, kalan 50 üye de BM Suriye Özel Temsilcisi tarafından Komite'ye davet edilmiş kişilerden oluşuyor.

Anayasa ile ilgili konular 45 kişilik alt komisyonda görüşülecek. Bu alt komisyonun bugün kurulması hedefleniyor.

Suriye Anayasa Komitesi'nde kimler temsil edilmiyor?

Her ne kadar Komite'de Kürt üyeler de bulunsa da, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olarak faaliyet gösteren Suriye Demokratik Konseyi resmi olarak Komite'nin bir parçası değil.

Suriye Demokratik Konseyi'nin parçası olan oluşumlar, 'Suriye'nin doğusu ve kuzeyi' adlı özerk bölgenin idaresini üstlenmiş durumdalar.

Salı günü Suriye'nin Kamışlı kentindeki BM binası önünde gösteri düzenleyenler, Suriyeli Kürt siyasi oluşumlarının Komite'de temsil edilmemesini protesto etti

Salı günü Suriye'nin Kamışlı kentindeki BM binası önünde gösteri düzenleyenler, Suriyeli Kürt siyasi oluşumlarının Komite'de temsil edilmemesini protesto etti.

'Suriye'nin doğusu ve kuzeyi' tarafından yapılan açıklamalarda Anayasa Komitesi'nin kuruluş şekli kınandı ve kendilerinin dışlanmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamalarda Komite çalışmaları sonucu alınacak kararların 'Suriye'nin doğusu ve kuzeyi' tarafından kabul edilmeyeceği de vurgulandı.

Dün yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın siyasi iradesine yer verilmediği sürece bu komisyonun alacağı kararların bizleri ilgilenmediğini duyuruyoruz" dendi.