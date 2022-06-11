Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan skandal sözler:" Türkiye askeri hareket düzenlerse karşılık vereceğiz"

Suriye'deki teröristlerin temizlenmesi için şimdiye kadar Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı yapmıştı. Terör örgütünün Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için yeni bir operasyon hazırlığı yapılıyor.

ERDOĞAN: OPERASYON BAŞLAYACAKTIR

Bu konuya ilişkin olarak 23 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu arada güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakından atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların, merkezi konumundaki alanlar harekât önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır." demişti.

Söz konusu açıklama sonrası terör örgütü YPG/PKK, bölgede ABD'nin destekleriyle beklemeye geçerken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, skandal bir açıklama yaparak Türkiye'ni askeri operasyonuna karşı çıktı.

ESAD'DAN SKANDAL SÖZLER

BBC Türkçe'nin haberine göre Russia Today Arapça Servisi'ne konuşan Esad, "2,5 yıl önce Suriye ve Türkiye orduları arasında bir çatışma çıktı. Suriye ordusu, Suriye topraklarına giren bazı Türk hedeflerini imha etmeyi başardı. Askeri kapasite izin verirse (bu kez de) durum aynı olacak" dedi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad, hadsiz bir ifade kullanarak Türkiye'yi Suriye topraklarını işgal etmekle suçlayarak," İşgal altındaki herhangi bir toprak gibi, (İdlib de) Suriye'nin askeri ve siyasi kurtuluş planlarına tabidir. Bu mesele halledilir, hem Türk'ün hem teröristin işgal ettiği topraklar zamanla özgürleşecektir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sınır ötesi operasyon sinyali: " TSK, verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır "