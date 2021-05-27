Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Suriye devlet başkanlığı seçim sonucu belli oldu. Peki Suriye devlet başkanlığı seçimini kim kazandı? | Suriye seçim sonuçları | Suriye devlet başkanı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURİYE DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Beşar Esad, Suriye devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 95'ini alarak kazandı.

SURİYE SEÇİM SONUÇLARI

Suriye'de bugün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleri sonrası oy sayım işlemi sona erdi.

Seçim sonucunu duyuran Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.

​Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

Halk Meclisi Başkaanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.

Bununla birlikte Suriye Sosyalist Birlik Partisi'nin adayı Abdullah Sallum Abdullah'ın 213 bin 968 oy aldığı belirtildi.

SURİYE DEVLET BAŞKANI KİM OLDU?

Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.

Seçim sonucunu duyuran Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.

BEŞAR ESAD KİMDİR?

Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 95.1’ini alan Beşar Esad’ın yeniden Devlet Başkanı seçildiği açıklandı.

Beşar Esad hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Beşar Esad Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?