Suriye sınırında silahlı saldırı: 14 yaralı! Son dakika haberine göre Suriye sınırında muhaliflerin kontrolünde bulunan Çobanbey ve Azez'de silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Çobanbey beldesi ve Azez ilçesinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesine bağlı Çobanbey ve Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez'de eş zamanlı iki terör saldırısı düzenlendi.

ÇOBANBEY'DE 6, AZEZ'DE 8 KİŞİ YARALANDI Çobanbey kent merkezinde Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye Milli Ordusu (MSO) aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Azez'in batısındaki kontrol noktasına gelen motosikletli terörist intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 sivil yaralanırken, eylemi gerçekleştiren terörist hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Saldırıları henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.



