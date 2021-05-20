2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810647Deniz salyası nedir, neden olur?Porsuk Çayı'nda bulunan poşetin içinden öldürülmüş köpek çıktı!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapıyor! Ali Koç basın toplantısı izle | FB TV canlı yayın izle2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810677Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810681Cinsel organının kısaldığını düşünen adam, girdiği ameliyattan sağ çıkamadı: Soruşturmanın detayları herkesi şaşırttı!Akrep 22. bölüm full, tek parça izle | Star TV Akrep yeni bölüm canlı izle2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 409610522
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

Suriye açıklarında "Onur Operasyonu" kapsamında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

"ONUR OPERASYONU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

Suriye'de yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirildi: 6 zanlı adliyede

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT