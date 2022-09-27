Suriye'deki kolera salgını ciddi boyutlara ulaştı! Türkiye tehlike altında!

Yıllardı savaş içinde olan Suriye'de ülkenin durumun daha alt üst edecek bazı durumlar yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda etkisini artıran kolera salgını ülkede günden güne artış gösterip sağlık için ciddi bir şekilde tehlike oluştururken, Türkiye'nin de bu tehlikeden etkilenmesi yönelik uzmanlardan kokutan açıklamalar gelmeye başladı.

"ÜLKE TARİHİNİN EN KÖTÜ SALGINI"

Birleşmiş Milletler'in "Ülke tarihinin en kötü salgını" olarak nitelendirdiği kolera salgının da son bir ayda tam 338 kişide hastalık tespiti yapıldı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep şehrinde vakalar artış gösterirken 230 kişide kolera tespit edildiği, 25 kişinin de öldüğü belirtildi.

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KALABALIK YERLERDE VAKALAR HIZLA YAYILIYOR

Ülkede devam eden savaş nedeniyle temiz suya ulaşmada büyük sıkıntılar yaşandığı için ABD merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi vaka sayılarının her geçen gün arttığı bilgisini paylaştı. Suriye Sivil Savunma yetkilileri ise, ilk üç kolera vakasının Türkiye sınırına yakın olan Kafr Lusin kampında tespit edildiğini duyururken, Birleşmiş Millletler yerleşim yerlerinin kalabalık olduğu yerlerde kolera vakasının daha hızlı yayılabileceğini söylüyor.