Suriye'deki kolera salgını ciddi boyutlara ulaştı! Türkiye tehlike altında!

Suriye'de hızlı bir şekilde artış gösteren kolera salgını Türkiye için tehdit oluşturmaya başladı.

YAYINLAMA
Google News
Suriye'deki kolera salgını ciddi boyutlara ulaştı! Türkiye tehlike altında!

Yıllardı savaş içinde olan Suriye'de ülkenin durumun daha alt üst edecek bazı durumlar yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda etkisini artıran kolera salgını ülkede günden güne artış gösterip sağlık için ciddi bir şekilde tehlike oluştururken, Türkiye'nin de bu tehlikeden etkilenmesi yönelik uzmanlardan kokutan açıklamalar gelmeye başladı.

Suriye'deki kolera salgını ciddi boyutlara ulaştı! Türkiye tehlike altında!

"ÜLKE TARİHİNİN EN KÖTÜ SALGINI"

Birleşmiş Milletler'in "Ülke tarihinin en kötü salgını" olarak nitelendirdiği kolera salgının da son bir ayda tam 338 kişide hastalık tespiti yapıldı. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep şehrinde vakalar artış gösterirken 230 kişide kolera tespit edildiği, 25 kişinin de öldüğü belirtildi.

Suriye'deki kolera salgını ciddi boyutlara ulaştı! Türkiye tehlike altında!

KALABALIK YERLERDE VAKALAR HIZLA YAYILIYOR

Ülkede devam eden savaş nedeniyle temiz suya ulaşmada büyük sıkıntılar yaşandığı için ABD merkezli Uluslararası Kurtarma Komitesi vaka sayılarının her geçen gün arttığı bilgisini paylaştı. Suriye Sivil Savunma yetkilileri ise, ilk üç kolera vakasının Türkiye sınırına yakın olan Kafr Lusin kampında tespit edildiğini duyururken, Birleşmiş Millletler yerleşim yerlerinin kalabalık olduğu yerlerde kolera vakasının daha hızlı yayılabileceğini söylüyor.

Suriye'deki kolera salgını ciddi boyutlara ulaştı! Türkiye tehlike altında!

1
1
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vücudunuz bu tepkileri gösteriyorsa başka sebep aramayın! Susuz kalmanın 6 önemli belirtisi!
Vücudunuz bu tepkileri gösteriyorsa başka sebep aramayın! Susuz kalmanın 6 önemli belirtisi!
Çaresini alternatif tıpta arayanlara! Bu karışım böbrek taşlarını takır takır döküyor!
Çaresini alternatif tıpta arayanlara! Bu karışım böbrek taşlarını takır takır döküyor!
Sonuçlarına siz bile inanamayacaksınız. Yüzünüzü tuzlu su ile yıkamanın faydaları!
Sonuçlarına siz bile inanamayacaksınız. Yüzünüzü tuzlu su ile yıkamanın faydaları!
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tehlike saçan sivrisinekler için uyardı! Ölümcül hastalıklara neden oluyorlar!
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tehlike saçan sivrisinekler için uyardı! Ölümcül hastalıklara neden oluyorlar!
Son Haberler
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Günün spor manşetleri 27 Eylül 2022 Salı |İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son haberler
Bakan Varank ipucu vermişti! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! "Aracın fiyatını tahmin edebilirler"
Bakan Varank ipucu vermişti! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! "Aracın fiyatını tahmin edebilirler"
ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Eylül 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube
ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 27 Eylül 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTube
41'lik Kim Kardashian'ın güzel görünmek uğruna çektiği çileyi gören inanamadı! Hoplaya zıplaya...
41'lik Kim Kardashian'ın güzel görünmek uğruna çektiği çileyi gören inanamadı! Hoplaya zıplaya...
Mezuralara elveda! Limon kürü ile incecik bele sahip olacaksınız!
Mezuralara elveda! Limon kürü ile incecik bele sahip olacaksınız!
Cildini her türlü kusurdan arındırmak isteyenlere! 2 malzemeli ilaç gibi maske!
Cildini her türlü kusurdan arındırmak isteyenlere! 2 malzemeli ilaç gibi maske!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Eylül 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Gaziantep'te kan donduran vahşet! 3 yaşındaki çocuk derin dondurucudan çıktı!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'deki patlama hakkında konuştu! "Hangi terör örgütü olduğu belli"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'deki patlama hakkında konuştu! "Hangi terör örgütü olduğu belli"
Bunları asla tüketmeyin! Dünyanın en zararlı 10 besini belli oldu!
Bunları asla tüketmeyin! Dünyanın en zararlı 10 besini belli oldu!
Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?
Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?
Yorumlananlar
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!
MİT'ten PKK'ya nokta atışı! Sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi!