Güneydoğu Anadolu hububat ve bakliyat ihracatındaki şampiyonluğunu koruyorAli Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!Rusya Ermenistan'ı silahlandırıyorMuğla'da kaza: 2 ölüTuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?Diyarbakır’da narko - terörizm operasyonuKorona mücadelesinde çocukların sağlığına dikkatŞarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!1 eylülde okulları açan Rusya'da vaka alarmı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler Mardin'de yakalandı

Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler Mardin'de yakalandı

Bombalı eylem gerçekleştirmek amacıyla Suriye'den Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak yürüttükleri çalışma sonucunda 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı.

Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler Mardin'de yakalandı

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalandı. MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 2 teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, teröristlerin Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, dün gece saatlerinde eve operasyon düzenledi.

Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler Mardin'de yakalandı

PATLATICILAR 3 KATLI BİNAYI KULLANILAMAZ HALE GETİREBİLECEK GÜÇTE

Operasyonda Suriye uyruklu M.N. ve E.T. isimli teröristler, 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı. Teröristler ile onu gizleyen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Ayrıca teröristlerin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna da el konuldu. Patlayıcı Madde İmha Timi'nin yaptığı incelemede, ele geçen patlayıcı maddenin tahribat gücünün çok yüksek olduğu, 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu belirtildi.

Suriye'den bombalı eylem için gelen teröristler Mardin'de yakalandı

Gözaltına alınan teröristlerin sorgusu sürüyor.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT