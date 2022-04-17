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  3. Suriyeli asalı büyücü hakkında sıcak gelişme! 2 Suriyeli hakkında karar verildi!

Suriyeli asalı büyücü hakkında sıcak gelişme! 2 Suriyeli hakkında karar verildi!

Bahçelievler'de iki müteahhidin anlaşmazlığında büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile saldırı yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan iki Suriyeli gözaltına alındı.

Suriyeli asalı büyücü hakkında sıcak gelişme! 2 Suriyeli hakkında karar verildi!

Bahçelievlerde ortak iş yaparken birbirinden ayrılan müteahhitler Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. arasında anlaşmazlık çıktı. İddialara göre, Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan Eymen M. ve akrabalarıyla anlaştı.

Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta otomobiliyle giderken Suriyeli grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, Suriyeli büyücü Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı.

Suriyeli asalı büyücü hakkında sıcak gelişme! 2 suriyeli hakkında karar verildi!

GÖZALTINA ALINDILAR

İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü. Otomobile saldırı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyücü Eymen M. ve S.H. bugün gözaltına alındı.

Suriyeli asalı büyücü hakkında sıcak gelişme! 2 suriyeli hakkında karar verildi!

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

"677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan iki şüpheli için sınır dışı işlemleri de başlatıldı.

Suriyeli asalı büyücü hakkında sıcak gelişme! 2 suriyeli hakkında karar verildi!​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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