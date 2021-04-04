Suriyeli çocuktan içler acısı cevap: Bana yitirdiklerimi geri verin

Suriye'deki iç savaştan kaçıp evlerini terk etmek zorunda kalan ve en çok da çocukları etkileyen savaş sebebiyle aile ve çocuk dramları yaşanmaya devam ediyor. İdlib'de ailesiyle çadırda çok zor şartlarda yaşamak zorunda olan Suriyeli bir çocuk, "Bizden ne istersin" sorusuna, "Geçmiş günlerimi, yitirdiklerimi ve evime geri dönmek istiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Dünyadaki tüm savaşların en zor çilesini kadınlar ve çocuklar çekmektedir. Savaş sebebiyle yurtlarından ve evlerinden olan kadın ve çocuklar zor şartlarda hayatlarını geçirmeye çalışıyor. Bu sürede yaşadıkları kendilerini pisikolojik olarak çok etkiliyor. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin İdlib kentine bağlı Atme kasabasına yakın bir noktada imkansızlıklara rağmen okula gitmeye çalışan minik Muhammed'in gazetecilerin sorusuna verdiği cevap yürekleri dağladı. Daha önce Maaret El Numan kasabasında yaşayan ancak rejim ve Rusya'nın saldırıları sonucu evleri yıkıldıktan sonra Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan Atme kasabasına göç eden çocuk, ailesiyle birlikte bir çadırda yaşıyor. Şu anda 6'ncı sınıfa giden çocuk, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Gazetecilerin "Büyüyünce ne olmak istersin" sorusuna, "Doktor olmak istiyorum" diye cevap veren çocuk, asıl yürekleri dağlayan cevabı ise "Bizden ne istersin? "Ne ile mutlu olursun" sorusuna verdi. Gazetecilerden geçmişini ve yitirdiklerini isteyen çocuk, savaşın neler kaybettirdiğini tek cümleyle özetledi.

Suriyeli küçük Şeyma da büyünce kuaför olmak istediğini ifade ederek, "Evimize dönmek istiyorum. Oradaki hey şeyi özledim" dedi.

KAYNAK: İHA