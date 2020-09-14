Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde düğünde halay çeken 6 kişiye para cezası uygulandıGökçeada ilçesinde Yıldız Koy yakınlarında akşam saatlerinde mera alanında yangın çıktıTrablusşam kentinde silahlı saldırıya uğrayan askerlerden 3'ü hayatını kaybettiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Oruç Reis sismik araştırma faaliyetlerine devam edecektir"Suriyeli genç Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çıkan kavgada öldürüldüDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:"Mutabakat muhtırası Kıbrıs Türk tarafını yok saymaktadır"Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın naaşı törenle memleketine uğurlandıKahramanmaraş'ta alkollü sürücünün çarptığı polis memuru Ali Kaya hayatını kaybettiMarcel Tisserand 23.15 sularında Hannover'den İstanbul'a geldiYalova'da, lokantadaki patlama korkuttu: "Her şey uçtu. Bomba gibiydi"
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Suriyeli genç Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çıkan kavgada öldürüldü

Suriyeli genç Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çıkan kavgada öldürüldü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Suriyeli genç Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çıkan kavgada öldürüldü

SAMSUN (AA) - Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu Eymen Hammamı (16) kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT