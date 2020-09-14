Suriyeli genç Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çıkan kavgada öldürüldü
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.
SAMSUN (AA) - Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Suriye uyruklu Eymen Hammamı (16) kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayla ilgili şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.