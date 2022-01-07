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  3. Suriyeli gençler döner bıçağı ve sopayla sokakta yürüdü! Tepki çeken olayda flaş gelişme

Suriyeli gençler döner bıçağı ve sopayla sokakta yürüdü! Tepki çeken olayda flaş gelişme

Adana’da Suriyeli bir grup genç ellerine döner bıçağı ve sopa alıp sokakta yürüdü. Sosyal medyada tepki çeken olay sonrası 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde Suriyeli bir grup genç ellerine döner bıçağı ve sopa alıp gövde gösterisi yapar gibi sokakta yürüdü. Bir Suriyeli'nin paylaştığı görüntü sosyal medyada yayılınca tepkileri de beraberinde getirdi. 

Görüntünün tepki çekmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tespit edilen şüphelilerden 8´i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Adana Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Valilik, olaya karışanların hepsinin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildiğini duyurdu.

İşte Adana Valiliği'nden yapılan o açıklama:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında ’Suriyelilerin ellerinde sopa ve palalarla Adana sokaklarında dolaşırken görüntüleri’ şeklinde servis edilen paylaşımlara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup, ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edilmişlerdir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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