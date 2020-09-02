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Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı! 4 kişi ağır yaralandı

rhangazi'de Küçük Sanayi Sitesinde Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 4 Suriyeli başlarına aldıkları darbe ile ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan 7 Suriyeli zanlı ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı! 4 kişi ağır yaralandı

Orhangazi'de Küçük Sanayi Sitesinde 7 kişilik Suriye uyruklu bir grup bir başka Suriyeli gruba taşlı sopalı saldırı düzenledi. Büyük odunların kullanıldığı kavgada 4 Suriyeli başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 7 Suriyeli zanlı ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı! 4 kişi ağır yaralandı

Olay saat 23.00 sıralarında Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir işyerinde çalıştıkları ileri sürülen 7 kişilik Suriye uyruklu şahıs ile Orhangazi'ye ilçe dışından geldikleri ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup 4 kişilik gruba sopalarla saldırdı.

Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı! 4 kişi ağır yaralandı

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI!

Kavgayı ise Küçük Sanayi Sitesi'nde görevli özel güvenlik görevlileri fark etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlileri durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Küçük Sanayi Sitesi içinde kanlar içinde yerde yatan 4 kişiyi buldu. Kafalarından odunlarla ağır darbeler alan 4 Suriye uyruklu şahıs için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi Orhangazi, diğer ikisi ise Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı! 4 kişi ağır yaralandı

Olay sonrasında kaçan 7 Suriyeli jandarma tarafından arazide kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 7 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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