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Suriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!

Suriyeli mültecilere kapılarını kapatan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi. Bu duruma İslam ülkelerinden de tepki gecikmedi.

Suriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!

Dünyayı ayağa kaldıran ve etkileyen Rusya- Ukrayna krizi yeni gelişmeleriyle kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Son olarak Putin'in gösterdiği güç gösterdiği Ukrayna başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini olumsuz etkilerken, Ukraynalı vatandaşlar ülkelerini yavaş yavaş terk etmeye başladı. Bunun üzerine, Suriyelilere kapılarını aralamayan Avrupa ülkelerinin, Ukrayna için hazırlıklara başlaması İslam dünyasında tepkilere neden oldu.

Suriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!

"BÜTÜN HAYVANLAR EŞİT, BAZI HAYVANLAR DAHA EŞİT"

Tek bir Suriyeli mülteciye tahammülü olmayan Avrupa ülkelerinin, Ukrayna vatandaşları için hazırlıklara başlaması tepkilere neden oldu. Müslaman ülkelerin basınında kınanan bu duruma Türk vatandaşlarından da tepki geldi. Ukrayna hazırlıklarına başlayan Avrupa için, " 'Bütün hayvanlar eşit, bazı hayvanlar daha eşit' cümlesinin somut örneğini yaşıyoruz" yorumları ise dikkat çekti.

Suriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!Suriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!Suriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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