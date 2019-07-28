Suriyeliler ile ilgili mitingi çarpıttılar! Halkı ayakta uyutmaya çalışıyorlar...

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeliler'in kayıtlı oldukları şehre gitmeleri hakkındaki karar sonrası miting düzenledi. Düzenlenen miting hakkında Sözcü olmak üzere bazı yayın kuruluşları 'Suriyelilerin gitmeyiz' mitingi yaptığını belirterek halkı galeyana getirmeyi hedefledi. Attıkları başlıklar ise işin gerçek yüzünü bilenleri hayrete düşürdü.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı bulundukları illere gönderilmesiyle ilgili çalışmaları İstanbul Fatih'te protesto etti.

Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği üyeleri, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler, "Muhacirler yabancı değil kardeşimizdir" ve "Muhacire gardiyan değil ensar olalım" pankartları açtı.

FARKLI BİR GRUP PROVOKASYONA KALKIŞTI: 7 GÖZALTI

Bu sırada alana gelen farklı bir grup ise sloganlar atarak çevredekileri kışkırtmaya çalıştı. Gruplar arasında zaman zaman arbede çıktığı görüldü. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre 7 kişi gözaltına alındı.

EYLEME SURİYELİLER KATILMADI

Saraçhane'deki eyleme Suriyelilerden katılım olmadı. Buna rağmen bazı internet siteleri akıl almaz şekilde olayı farklı yönlere çekti.

SÖZCÜ'DEN İNANILMAZ KIŞKIRTMA: SURİYELİLERLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi "İstanbul'un göbeğinde Suriyelilerle polis karşı karşıya geldi! Tehlikeli gerginlik" manşetini attı. Ancak sitenin haber metninde, satır arasında eyleme Suriyelilerin katılmadığı bilgisinin yer alması dikkat çekti.

AÇIK AÇIK YALAN YAZDILAR! PES DEDİRTEN BAŞLIK: İSTANBUL'DA "GİTMEYİZ" EYLEMİ!

Farklı bir internet sitesinin manşetinde de benzer provokasyon göze çarptı. Söz konusu site, eylemle ilgili bilgileri tamamen çarpıtarak, haber metninde 'göçmen dernekleri eylem yaptı' ifadesini kullandı.

Haber metninde sözü edilen bu dernekler "göçmenlerin derneği" gibi anlaşılsa da, aslında hepsi Türk dernekleriydi.

Aynı site haberin manşetinde de "İstanbul'da 'gitmeyiz' eylemi" başlığını kullanarak, eylemi Suriyelilerin yaptığını ve "gitmiyoruz" mesajı verdikleri algısını oluşturmaya çalıştı.

Ancak söz konusu site, eylem alanında Suriyelilerin bulunmadığı bilgisini ise gizledi.