Suriyeliler konusunda provokasyon yapanlara operasyon!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından Suriyelilere yönelik provokasyon yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların sonrasında sosyal medya hesaplarından başlık açarak provokasyon yaptığı belirlenenlere operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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