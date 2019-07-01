Suriyeliler konusunda provokasyon yapanlara operasyon!

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların sonrasında sosyal medya hesaplarından başlık açarak provokasyon yaptığı belirlenenlere operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.