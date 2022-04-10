Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

EN SON TERÖRİSTE KADAR...

Haber Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter adresinden duyuruldu.