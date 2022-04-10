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  3. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

EN SON TERÖRİSTE KADAR...

Haber Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi twitter adresinden duyuruldu.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

 

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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